МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" ввели потолок цен на российскую нефть, но, судя по текущим ценам, он никак не повлиял на ситуацию на рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Европе призвали снизить потолок цен на российскую нефть

"С одной стороны они установили потолок, а с другой стороны вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен в существующей практике", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не признает введенных ограничений и продолжает работать в соответствии с собственными интересами.

Западные страны ввели масштабные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе энергетический сектор. Аналитик рассказал, что ожидать от цен на нефть в ближайшем будущем

Так, ЕС, G7 и Австралия установили ценовое ограничение для поставок российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефтяному эталону, лимит составит сто долларов за баррель, для торгующихся со скидкой — 45 долларов.

В ответ на такие меры глава РФ Владимир Путин запрети поставлять российское сырье за границу, если контракты прямо или косвенно предусматривают использование "потолка" цен.