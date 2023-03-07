В Кремле указали на отсутствие эффекта от "потолка" цен на нефть
Песков заявил, что нефтяные "потолки" не отразились на текущей стоимости энергоресурсов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" ввели потолок цен на российскую нефть, но, судя по текущим ценам, он никак не повлиял на ситуацию на рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С одной стороны они установили потолок, а с другой стороны вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен в существующей практике", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не признает введенных ограничений и продолжает работать в соответствии с собственными интересами.
Западные страны ввели масштабные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе энергетический сектор.
Так, ЕС, G7 и Австралия установили ценовое ограничение для поставок российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефтяному эталону, лимит составит сто долларов за баррель, для торгующихся со скидкой — 45 долларов.
В ответ на такие меры глава РФ Владимир Путин запрети поставлять российское сырье за границу, если контракты прямо или косвенно предусматривают использование "потолка" цен.
https://1prime.ru/oil/20230307/839999566.html
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