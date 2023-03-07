АЛМА-АТА, 7 мар — ПРАЙМ. Внедрение Казахстаном собственной марки нефти — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) — позволило экспортерам республики минимизировать санкционные риски, заявил председатель правления национальной нефтегазовой компании республики "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев. Экспорт из Казахстана в Россию вырос за год на четверть

КМГ в июне 2022 года сообщал, что казахстанские нефтяные компании при оформлении документов на экспорт нефти стали указывать в качестве ее названия KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil), чтобы подчеркнуть казахстанское происхождение сырья. Ранее казахстанская нефть, транспортируемая на мировые рынки через систему "Транснефти", реализовывалась под российской маркой Urals.

Выступая на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (США), Мирзагалиев поделился опытом КМГ по преодолению санкционных барьеров.

"В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда спред (дисконт) между датированными сортами нефти Urals и Brent достигал 30-40 долларов за баррель. Исторически спред составлял около 1,53–1,23 доллара за баррель. То есть при кажущихся высокими ценах на нефть реальная доходность казахстанских недропользователей от продажи нефти была намного ниже", — приводятся слова Мирзагалиева в пресс-релизе компании.

Глава КМГ отметил, что внедрение с июня 2022 года новой марки нефти KEBCO "позволило минимизировать риски для казахстанских нефтегазовых компаний, и сегодня котировки нефти KEBCO демонстрируют стабильную положительную динамику". По его информации, "рыночная скидка между датированными сортами нефти KEBCO и Brent составляет около 3 долларов за баррель".

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.