Цены на нефть колеблются перед выступлением главы ФРС
Цены на Brent снижаются до 85,53 доллара за баррель перед выступлением главы ФРС Пауэлла
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник колеблются в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,75% — до 85,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 79,83 доллара. Утром нефть обеих марок дорожала.
Во вторник и среду Пауэлл выступит перед конгрессом. Трейдеры ожидают сигналы относительно дальнейшего курса монетарной политики, который влияет и на сырьевые товары, в том числе на нефть. Повышение процентной ставки ФРС США может негативно сказаться на ценах на "черное золото".
По данным CME Group, 70,8% аналитиков ожидают повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.
https://1prime.ru/oil/20230307/840001904.html
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