МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник колеблются в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. В Кремле указали на отсутствие эффекта от "потолка" цен на нефть

По состоянию на 15.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,75% — до 85,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 79,83 доллара. Утром нефть обеих марок дорожала.

Во вторник и среду Пауэлл выступит перед конгрессом. Трейдеры ожидают сигналы относительно дальнейшего курса монетарной политики, который влияет и на сырьевые товары, в том числе на нефть. Повышение процентной ставки ФРС США может негативно сказаться на ценах на "черное золото".

По данным CME Group, 70,8% аналитиков ожидают повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.