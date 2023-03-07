ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. США в 2023 году увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, заявил президент американской нефтехимической компании Oxy Energy Services Фредерик Фортубер РИА Новости на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

"Мы рассчитываем, что это будет порядка 500 тысяч баррелей в день в этом году", — сообщил он, говоря о прогнозируемом росте добычи нефти.

Фортубер отметил, что порядка 80-90% роста нефтедобычи в США придется на Пермский бассейн в Северной Америке.