Oxy Energy: США увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Oxy Energy: США в 2023 году увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Читать 1prime.ru в
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. США в 2023 году увеличат добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, заявил президент американской нефтехимической компании Oxy Energy Services Фредерик Фортубер РИА Новости на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
"Мы рассчитываем, что это будет порядка 500 тысяч баррелей в день в этом году", — сообщил он, говоря о прогнозируемом росте добычи нефти.
Фортубер отметил, что порядка 80-90% роста нефтедобычи в США придется на Пермский бассейн в Северной Америке.
https://1prime.ru/oil/20230307/840003720.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.