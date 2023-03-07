МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,95 доллара за баррель с прежних 83,63 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

При этом EIA оставило прогноз средней цены Brent на 2024 год без изменений — на уровне 77,57 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также понижен до 77,1 доллара за баррель с февральской оценки в 77,84 доллара, а прогноз на 2024 год остался без изменений на уровне 71,57 доллара за баррель.

ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год – на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В феврале минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 80 тысяч баррелей, до 12,49 миллиона баррелей в сутки и понизило на 2024 год на 160 тысяч, до 12,65 миллиона баррелей в день.

Оценка добычи нефти в США в 2022 году была понижена на 20 тысяч баррелей в сутки, до 11,88 миллиона баррелей в день.

СПРОС НА НЕФТЬ

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире до 100,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и до 102,69 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

В февральском докладе Минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть в мире составит 100,47 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, его ожидания выросли на 430 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году Минэнерго ожидало потребление на уровне 102,26 миллиона баррелей в сутки.

"Мы ожидаем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом и ещё на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что основным драйвером роста в 2023 году является Китай, а в 2024 году увеличение спроса будет распределено между странами более равномерно, поскольку рост мирового ВВП ускорится с 2% в текущем году до 3,2% в следующем году.