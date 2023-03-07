МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о продолжении повышения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 20.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,58% — до 83,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 3%, до 78,03 доллара. В преддверии выступления главы ФРС нефть обеих марок демонстрировала достаточно волатильную динамику, дорожая и дешевея в течение дня в пределах 1,5%.

Ранее во вторник глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать учетную ставку в целях борьбы с инфляцией. Также Пауэлл отметил, что путь до уровня инфляции в 2% предстоит "долгий и ухабистый". Теперь рынки пребывают в ожидании еще одного выступления в среду.

"Если ФРС решит, что будет душить инфляцию, пока она не "капитулирует", и будет повышать процентные ставки до такой степени, что экономика пострадает, это не будет хорошо для ВВП", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика энергетического рынка CFRA Research Стюарта Гликмана (Stewart Glickman). "Спрос на нефть коррелирует с ВВП, поэтому это будет плохо для цен на нефть", — заключил эксперт.