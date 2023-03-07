ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Страны G7 в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Zeit: установлено судно, с которого совершили атаку на "Северные потоки"

"Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на нефть РФ)", — сказала Розенберг на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос агентства о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что политика ограничения предельной цены на российскую нефть повлияет на позицию Москвы в вопросе конфликта на Украине. "Это все, что я могу вам сказать на данный момент", — указала Розбенберг.

Помощнице главы американского минфина также был задан вопрос, наблюдают ли США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения политики ценового потолка в отношении РФ. "К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — заключила она.