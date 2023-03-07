Генсек ОПЕК считает, что нефть сохранит свое значение в будущем
Генсек ОПЕК: нефть в будущем сохранит роль критического компонента на энергорынке
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ХЬЮСТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Нефть в будущем сохранит роль критического компонента на энергетическом рынке, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс.
"Мы считаем, что нефтяная индустрия, нефть сохранят свою роль как критического компонента в энергетическом миксе", — сказал он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
https://1prime.ru/oil/20230307/840004726.html
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