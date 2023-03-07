ХЬЮСТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Нефть в будущем сохранит роль критического компонента на энергетическом рынке, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гейс. В США заявили, что G7 в марте пересмотрит потолок цен на российскую нефть

"Мы считаем, что нефтяная индустрия, нефть сохранят свою роль как критического компонента в энергетическом миксе", — сказал он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.