МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. ОПЕК оценивает падение инвестиций в нефтедобычу в мире в 500 миллиардов долларов год, что может создать проблемы в области энергобезопасности, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс. Генсек ОПЕК считает, что нефть сохранит свое значение в будущем

"Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор. Мы говорим примерно о более чем 500 миллиардах долларов каждый год", — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Аль-Гейс добавил, что опасается последствий такого сокращения вложений с точки зрения энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Вместе с тем глава картеля отметил, что перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой обыденное явление.

"В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий", — сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Он добавил, что, по мнению ОПЕК, на сегодняшний день рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей. "Такие явления носят обыденный характер", — заключил аль-Гаис.