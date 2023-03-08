МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков. Экспорт из Казахстана в Россию вырос за год на четверть

"Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.