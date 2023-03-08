МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Возможные скачки мировых цен на нефть во многом будут зависеть от развития ситуации на Украине, Казахстан считает для себя справедливой цену от 65 долларов за баррель, заявил во вторник РИА Новости министр энергетики республики Болат Акчулаков. Цены на нефть снижаются после заявления главы ФРС США

"Все (цены — ред.) зависит от того, как будет развиваться ситуация (на Украине — ред.). Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", — сказал Акчулаков на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Вместе с тем он отметил, что Казахстан не берется прогнозировать уровень мировых цен на нефть до конца текущего года, считая, что на данный момент никто не может дать такой прогноз.

"Это самое неблагодарное дело. Сейчас никто не скажет вам", — сказал министр.

Аналогичным образом он отказался прогнозировать возможные скачки в мировых ценах на черное золото в свете ситуации на Украине.

В то же время Акчулаков отметил, что нынешние события в геополитике несут неопределенность энергетическим рынкам, давать прогноз развитию отрасли на ближайшие месяцы представляется трудным.

"Я считаю, что события в геополитике создают океан неопределенности. Никто не может прогнозировать что-либо на ближайшие пару месяцев так точно. Однако мы должны двигаться вперед, существует много возможностей"