МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем разнонаправленные на ряде факторов, свидетельствую данные торгов. ОПЕК: падение инвестиций в нефтедобычу угрожает энергобезопасности

По состоянию на 13.50 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 83,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — снижается на 0,18%, до 77,44 доллара.

С одной стороны, инвесторы оценивают заявления генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гаиса. Он заявил, что страны ОПЕК считают, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, причем большая часть придется на страны Азии, включая Индию и Китай.

С другой стороны, трейдеры обратили внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, согласно которым регулятор продолжит повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией. Ужесточение монетарной политики приводит к риску рецессии и снижению покупательской способности, в том числе в отношении нефти и нефтепродуктов.