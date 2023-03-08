ХЬЮСТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Индия и Китай в состоянии сами договориться о приемлемых ценах на нефть без рыночных ограничений, наложенных Западом на российские энергоносители, заявил глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

"Когда правительства решают ввести потолок цен (на нефть) к качестве решения… думаю, это является опасным. Не понимаю, зачем нам нужно это делать, потому что, честно говоря, индийцы и китайцы достаточно умны, чтобы самостоятельно договориться о хороших скидках без ограничения цены", — сказал он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя введение Западом ценовых ограничений в отношении российских энергоносителей.

"Ограничение цены создает неофициальные рынки — серый рынок и черный рынок", — добавил он.

Вместе с тем, Пуянне отметил, что считает важным доступность энергии для жизни потребителей, "но, когда она (энергия) становится слишком дорогой, возникает обратная реакция".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).