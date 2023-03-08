МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 марта, снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 478,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов на 0,385 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того эти запасы снижались еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас резерв находится на минимуме с декабря 1983 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 39,8 миллиона с 40,7 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина в США снизились на 1,1 миллиона баррелей (на 0,5%), до 238,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали снижения показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов же поднялись на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 122,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось, напротив, снижение на 1 миллион баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 марта, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, в январе — 12,24 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день.