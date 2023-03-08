ХЬЮСТОН (США), 8 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Бразилии Petrobras не видит значительного влияния на мировой рынок нефти политики ограничения предельной цены на российское топливо, заявил РИА Новости глава энергетического гиганта Жан-Поль Пратес. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

"Честно говоря, мы не увидели большой пользы для рынка. Мы знаем, почему на самом деле эта (политика — ред.) не имела такого большого влияния. Я считаю, что рынок никогда не бывает сбалансированным. Его всегда трясет", — сказал Пратес агентству на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

А с 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).