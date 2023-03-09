МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Власти США получили судебный ордер на арест принадлежащего российской компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU стоимостью более 25 миллионов долларов, заявил в среду американский минюст. Адвокат "Роснефти" оценил фактическое эмбарго нового руководства НПЗ в ФРГ

"Сегодня США объявляют о получении ордера на арест самолета Boeing 737-7JU российской энергетической компании "Роснефть" во главе с Игорем Ивановичем Сечиным. Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета как нарушение Закона о реформе экспортного контроля и недавних санкций, введенных против России", — сообщило ведомство.

Как уточнили в минюсте, введенные против РФ ограничения накладывают запрет для самолетов, произведенных в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Однако, как утверждается, после ужесточения в феврале 2022 года режима экспортного контроля данный борт "не менее семи раз покидал и возвращался в Россию" в нарушение американских законов.

"Произведенный в США Boeing в последний раз был замечен в США в марте 2014 года, и сейчас, как предполагается, находится в России или направляется в нее/из нее", — заявили в американском министерстве юстиции.

Расследованием данного дела и вопроса изъятия самолета, как утверждается, занимаются Федеральное бюро расследований и министерство торговли США.