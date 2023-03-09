Источник: Chervon и компании Европы хотят повысить нефтедобычу в Венесуэле
Источник сообщил о планах Chervon и европейских компаний повысить нефтедобычу в Венесуэле
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ХЬЮСТОН, 9 мар — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая корпорация Chevron и европейские компании, скорее всего, повысят добычу нефти в Венесуэле, если позволят условия, сообщил РИА Новости источник в индустрии.
"Chevron и европейские компании, скорее всего, повысят производство, если позволят условия", — сообщил он, комментируя планы по добыче нефти в Венесуэле.
В конце февраля источник РИА Новости сообщал, что США получают из Венесуэлы по 100 тысяч баррелей нефти в сутки после ослабления американских санкций.
США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.
https://1prime.ru/oil/20230309/840011383.html
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