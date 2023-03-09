Эксперт Сафонова: 78 процентов поставок дизеля из России после эмбарго ЕС идет дружественным странам
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Россия направляла в дружественные страны уже почти 80% поставок дизельного топлива по итогам февраля, когда вступили в силу топливные санкции Евросоюза, еще 13% пришлось на ряд европейских стран, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения.
"По итогам февраля 2023 года 78% дизельного топлива из России было направлено в дружественные страны: Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Алжир, Тунис, Бразилию, Марокко. Экспорт дизельного топлива в страны Евросоюза (Латвия, Болгария) и в Гибралтар, являющийся заморской территорией Великобритании, составил 13%", — сказала собеседница агентства.
Она напомнила, что санкции, сопряженные с потолком цен на нефтепродукты из РФ, не коснулись поставок в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, у которых нет выходов к морю. Оставшиеся 9% поставок дизеля пришлись на нейтральные страны-импортеры, а именно — ОАЭ, Грузия, Ливия, Гана и Того, указала эксперт.
"После ввода эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и установления потолка цен на них не наблюдается критического снижения спроса на мировом рынке", — добавила Сафонова, отметив, что в мире все же есть некоторое снижение спроса, связанное в частности с антиковидными ограничениями в Китае, которое повлекло снижение морских поставок дизеля из России в "коротком" феврале на 14%.
"При этом российские углеводороды являются ключевым фактором сохранения мирового энергетического баланса, а глобальная трансформация российских грузопотоков нефтеналивных грузов привела к тому, что странам ЕС достаются остаточные ресурсы по удлиненной цепочке поставок", — подчеркнула собеседница агентства.
Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщал в феврале вице-премьер России Александр Новак. Он добавлял, что Россия продолжает искать и находить новые рынки.
https://1prime.ru/oil/20230309/840011744.html