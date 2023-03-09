МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Россия направляла в дружественные страны уже почти 80% поставок дизельного топлива по итогам февраля, когда вступили в силу топливные санкции Евросоюза, еще 13% пришлось на ряд европейских стран, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Запад обеспокоен тем, что российская экономика далека от "краха", пишет СМИ

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения.

"По итогам февраля 2023 года 78% дизельного топлива из России было направлено в дружественные страны: Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Алжир, Тунис, Бразилию, Марокко. Экспорт дизельного топлива в страны Евросоюза (Латвия, Болгария) и в Гибралтар, являющийся заморской территорией Великобритании, составил 13%", — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что санкции, сопряженные с потолком цен на нефтепродукты из РФ, не коснулись поставок в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, у которых нет выходов к морю. Оставшиеся 9% поставок дизеля пришлись на нейтральные страны-импортеры, а именно — ОАЭ, Грузия, Ливия, Гана и Того, указала эксперт.

"После ввода эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и установления потолка цен на них не наблюдается критического снижения спроса на мировом рынке", — добавила Сафонова, отметив, что в мире все же есть некоторое снижение спроса, связанное в частности с антиковидными ограничениями в Китае, которое повлекло снижение морских поставок дизеля из России в "коротком" феврале на 14%.

"При этом российские углеводороды являются ключевым фактором сохранения мирового энергетического баланса, а глобальная трансформация российских грузопотоков нефтеналивных грузов привела к тому, что странам ЕС достаются остаточные ресурсы по удлиненной цепочке поставок", — подчеркнула собеседница агентства.

Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщал в феврале вице-премьер России Александр Новак. Он добавлял, что Россия продолжает искать и находить новые рынки.