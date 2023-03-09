МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром стабильны, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса на фоне рисков рецессии и заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, обращая внимание и статистику по запасам в стране. Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть опасным

По состоянию на 8.13 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,02%, до 82,68 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 76,67 доллара.

В целом котировки стабильны на разнонаправленных факторах. Так, ранее на неделе глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение регулятора продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией. Ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу рецессии, что негативно для перспектив спроса.

"Утверждение о том, что слабость экономики сдерживает мировой спрос, снова актуально. Прогноз по Китаю все еще хороший, но может потребоваться относительно больше времени для увеличения спроса", — сказал агентству Блумберг аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).

В то же время в среду минэнерго США сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 марта снизились на 1,7 миллиона баррелей, аналитики, напротив, ожидали роста. А добыча нефти в стране за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день.