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https://1prime.ru/oil/20230309/840017040.html
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили координацию в ОПЕК+
Нефть
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Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжен7ие сотрудничества в рамках ОПЕК+, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Глава отечественного ведомства в четверг... ПРАЙМ, 09.03.2023
нефть, энергетика, новости, россия, саудовская аравия, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжен7ие сотрудничества в рамках ОПЕК+, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава отечественного ведомства в четверг провел переговоры с аравийским коллегой Фейсалом бен Фарханом.
"Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+", — сказал Лавров.
По его словам, все члены альянса выполняют взятые на себя обязательства для обеспечения должного баланса и стабильности на мировом энергорынке.
Отмечается, что стороны также подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.