МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжен7ие сотрудничества в рамках ОПЕК+, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. ОПЕК: падение инвестиций в нефтедобычу угрожает энергобезопасности

Глава отечественного ведомства в четверг провел переговоры с аравийским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

"Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+", — сказал Лавров.

По его словам, все члены альянса выполняют взятые на себя обязательства для обеспечения должного баланса и стабильности на мировом энергорынке.

Отмечается, что стороны также подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.