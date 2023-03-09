МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к незначительному росту после сильного снижения в течение предыдущих двух торговых сессий, следует из данных торгов. СМИ: почти миллион жителей Нидерландов может оказаться за чертой бедности

По состоянию на 14.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,12%, до 82,77 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 76,73 доллара.

По итогам предыдущих двух торговых сессий стоимость нефти марки Brent упала на 4,11%, а марки WTI — 4,77%.

Такой динамике прошлых торгов способствовали опасения по поводу рецессии экономики США после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о намерениях регулятора продолжить повышать учетную ставку. Соответственно, в случае рецессии спрос на сырьевые товары падает.

По данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку уже сразу на 0,5 процентного пункта, до 5-5,25% годовых, на свое следующем заседании в марте.