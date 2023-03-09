МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. TotalEnergies заявила в четверг, что поставки топлива с ее французских нефтеперерабатывающих заводов снова не осуществляются из-за забастовки по случаю запланированной правительством пенсионной реформы. Акция протеста стартовала во вторник. ExxonMobil нарастит поставки сжиженного природного газа в Европу

Не отгружалась продукция и с нефтеперерабатывающего завода Фос-сюр-Мер компании Esso, подразделения ExxonMobil, на юге Франции, сообщил представитель профсоюза агентству Reuters.