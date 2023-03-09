Французские НПЗ TotalEnergies снова прекратили отгрузку топлива
TotalEnergies: французские НПЗ снова перестали отгружать топливо из-за забастовки
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. TotalEnergies заявила в четверг, что поставки топлива с ее французских нефтеперерабатывающих заводов снова не осуществляются из-за забастовки по случаю запланированной правительством пенсионной реформы. Акция протеста стартовала во вторник.
Не отгружалась продукция и с нефтеперерабатывающего завода Фос-сюр-Мер компании Esso, подразделения ExxonMobil, на юге Франции, сообщил представитель профсоюза агентству Reuters.
https://1prime.ru/oil/20230309/840018767.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.