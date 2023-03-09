МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают расти после снижения более чем на 4% за предыдущие два дня, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13%, до 82,77 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 76,8 доллара.

За два предыдущих дня стоимость нефти марки Brent упала на 4,11%, а марки WTI — на 4,77%. Ранее утром цены на "черное золото" не демонстрировали яркой динамики, но днем перешли к небольшому росту.

Снижению котировок способствовали усилившиеся опасения о дальнейшем повышении учетной ставки Федрезервом США. Так, при повышении ставки возрастает риск рецессии, что, в свою очередь, может привести к сокращению спроса на сырьевые товары, к которым относится нефть. По данным CME Group, 76,4% аналитиков полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5-5,25% годовых, на своем следующем заседании в марте.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что стоимости нефти будет трудно найти точку опоры до тех пор, пока экономические данные Китая не "улучшатся" или политика ФРС не станет менее "ястребиной".