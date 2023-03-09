МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Администрация США в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с установленным ценовым потолком, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. В США прогнозируют рост ВВП и замедление инфляции в 2024 году

По данным издания, представители американского минфина встречались с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Хотя Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, крупнейшие нефтетрейдеры с опаской относились к рынку.

"Американцы активно призывали нас… вновь начать торговлю (российским сырьем)", — сообщил изданию один из участников встречи.

Как отмечается, США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, но при этом сохранить поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров. Представитель администрации США заявил газете, что их "обнадеживает, что нефтяные рынки в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными", несмотря на снижение доходов России.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.