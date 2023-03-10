МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. США стремятся еще раз утвердить правила игры на мировом нефтяном рынке с крупнейшими сырьевыми трейдерами, чтобы избежать возможного роста цен на топливо в стране, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В США нашли объяснение новой версии подрыва "Северных потоков"

Администрация США в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров Trafigura и Gunvor не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком, написала в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники. Хотя Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках лимита, но трейдеры с опаской относились к этому, уточняло издание. Один из чиновников администрации Байдена в беседе с газетой отметил, что их цель — донести информацию о том, что разрешено в рамках лимита цен.

По словам собеседника РИА Новости, администрация США и раньше давала сигналы нефтяному рынку, что приветствует международную торговлю российской нефтью, и даже разъясняла схемы, которые не вызовут нареканий со стороны американских регуляторов.

"Вероятно, сейчас чиновники опасаются роста цен на топливо в условиях восстановления в Китае, поэтому сочли нужным обсудить с нефтетрейдерами ситуацию с новыми ограничениями и в очередной раз утвердить правила игры", — считает Галактионов.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).