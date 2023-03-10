МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Израиль мог бы стать транзитным пунктом для транспортировки нефти с Аравийского полуострова в Европу, если Саудовская Аравия присоединится к "Авраамовым соглашениям" по нормализации отношений, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с министром экономического развития Италии Адольфо Урсо. Мероприятие транслировалось в аккаунте Нетаньяху в Twitter. JP Morgan предупредил о растущих рисках инвестиций в Израиль

"Я думаю, что возможности буду расти и превзойдут наше воображение, если мы добьемся успеха и достигнем еще одной цели — нормализации отношений и мира с Саудовской Аравией. Экономические возможности очевидны. Соединение железных дорог Саудовской Аравии и Аравийского полуострова с портом Хайфой через Иорданию. Это потребует лишь прокладки 200 километров железной дороги, что связать нефтепровод Арабского полуострова со средиземноморьем напрямую через Израиль", — сказал израильский премьер.

Он отметил, что это позволит сократить маршрут транспортировки нефти с Аравийского полуострова в Европу минуя Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, а также Суэцкий канал. "Я думаю эти все возможности реальны", — резюмировал израильский премьер.

В четверг Нетаньяху прибыл в Рим для переговоров в руководством Италии, включая премьер-министра Джорджу Мелони. В пятницу Нетаньяху также принял участие в форуме руководителей крупнейших компаний Италии. Иран и Саудовская Аравия возобновят торговое и экономическое сотрудничество

Накануне американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвующие в переговорах между двумя странами, сообщила, что Саудовская Аравия требует от США гарантий защиты и помощи в развитии собственной ядерной программы взамен на установление дипломатических отношений с Израилем.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона — Иорданией и Египтом.