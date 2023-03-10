МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут примерно на 1,5% после публикации статистики по безработице в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,62%, до 82,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 147%, до 76,83 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дешевела в пределах 1,5%.

Тем не менее, по итогам недели цена нефти марки Brent может показать снижение на 4,99%, WTI — на 4,66%.

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало статистику по безработице в стране в феврале. Показатель неожиданно увеличился — до 3,6% с уровня января в 3,4%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на январской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 311 тысяч, в то время как прогнозировался рост лишь на 205 тысяч.

"Сильный отчет о занятости показывает, что экономика устойчива и способна поддерживать более высокую ставку по федеральным фондам в настоящее время", — полагают аналитики брокерской компании StoneX Group, чье мнение приводит портал MarketWatch.

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 марта их число сократилось на два — до 590 агрегатов.