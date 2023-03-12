МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России в 60 долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть опасным

"Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть из Москвы в 60 долларов", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что индийские власти попросили трейдеров и банки следовать правилам.

"Индия провела подробные дискуссии с США и странами G7 на полях встречи G20…, и они, похоже, удовлетворены сделками", — отмечает агентство.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).