МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Ирана достиг самого высокого уровня с тех пор, как США вновь ввели санкции в отношении иранских энергоносителей в 2018 году. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, согласно информационному агентству Tasnim. Байден решил ограничить проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

Выход США из ядерной сделки 2015 года и введение санкций в отношении Тегерана в 2018 году нанесли серьезный удар по экспорту иранской нефти. Лишь несколько стран после этого продолжали покупать произведенную в Иране нефть.

Министр нефти Ирана сообщил, что в 2022-2023 финансовом году страна экспортировала на 83 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

По сравнению с уровнем двухлетней давности экспорт нефти вырос на 190 млн баррелей, сообщил Оуджи. Экспорт природного газа из Ирана в 2022-2023 финансовом году вырос на 15% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

В четверг правительство США ввело новые санкции в отношении 39 компаний, многие из которых находятся в ОАЭ и Гонконге. В Вашингтоне полагают, что эти компании облегчают доступ Ирана к мировой финансовой системе.