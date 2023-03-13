МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РФ в 2022 году увеличила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки в денежном выражении на 42,8% по сравнению с 2021 годом, до 383,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России

В то же время импорт по этим же позициям вырос всего на 5%, до почти 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщал в феврале вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%. Нефтепереработка по итогам 2022 года практически достигла 272 миллионов тонн, это на 3% ниже показателя предыдущего года.