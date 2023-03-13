МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к снижению наряду с акциями, так как банкротство Silicon Valley Bank спровоцировало опасения относительно нового финансового кризиса. Восстановление спроса на нефть в Китае при этом обеспечивает котировкам поддержку. Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США

Около 10.01 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,44 доллара, или 1,7%, до 81,34 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 1,40 доллара, или на 1,8%, до 75,28 доллара.

Трейдеры полагают, что крах SVB может привести к более широкомасштабным проблемам на рынке, и это спровоцировало распродажи американских активов в конце прошлой недели. В воскресенье органы финансового регулирования штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank.

Индекс STOXX упал на 5,7% после снижения на 3,8% в пятницу. Власти США в воскресенье объявили о ряде чрезвычайных мер, которые должны укрепить доверие к банковской системе страны.