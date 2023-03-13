МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по стоимости нефти марок Brent и WTI на 2024 и 2025 годы, но чуть понизило прогноз по марке WTI на 2023 год, следует из доклада агентства. Песков рассказал, на каких условиях Россия будет поставлять нефть в Индию

"Повышение прогноза цен на нефть на 2024-2025 годы отражает наше мнение о том, что для снижения цен потребуется больше времени в связи с сокращением предложения со стороны России и осторожным подходом ОПЕК+ к увеличению предложения. Рынок, вероятно, останется напряженным в среднесрочной перспективе, учитывая довольно низкий уровень свободных мощностей и растущий спрос", — сообщает Fitch.

Таким образом, агентство ожидает, что стоимость Brent в 2024 году составит 75 долларов за баррель против прежнего прогноза в 65 долларов. В 2025 году цена на эту марку ожидается на уровне 65 долларов против 53 долларов ранее. Стоимость WTI в 2024 году составит 70 долларов за баррель против 62 долларов ранее, по итогам 2025 года – 60 долларов против 50 долларов. При этом агентство оставило без изменений прогноз стоимости марки Brent на 2023 год — на уровне 85 долларов, но понизило прогноз по марке WTI — до 80 долларов с 81 доллара ранее.

Агентство также отмечает, что рынок будет постепенно корректироваться, в частности, благодаря росту добычи за пределами ОПЕК (особенно в США) и перспективе увеличения мощностей в странах ОПЕК (особенно в Саудовской Аравии и ОАЭ).