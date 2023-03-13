МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть упали на 2 доллара в ходе волатильных торгов понедельника. Банкротство Silicon Valley Bank оказало давление на фондовые рынки и спровоцировало опасения относительно нового финансового кризиса. Между тем котировки нефти получают некоторую поддержку на фоне восстановления спроса в Китае. Fitch повысило прогноз по мировым ценам на нефть на 2024-2025 годы

Около 14.01 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,03 доллара, или 2,5%, до 80,75 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 2,11 доллара, или 2,8%, до 74,57 доллара за баррель.

Ранее в ходе сессии котировки Brent достигли минимумов с начала января, а цены на нефть WTI упали к минимумам с начала декабря.

Индекс STOXX упал на 5,8% после снижения на 3,8% в пятницу. Власти США в воскресенье объявили о ряде чрезвычайных мер, которые должны укрепить доверие к банковской системе страны.

"В краткосрочной перспективе доверие инвесторов к банковской сфере, вероятно, ослабнет. Кризис сигнализирует о том, что на финансовых рынках по-прежнему наблюдаются значительные риски", — отметил Дэниел Касали из Evelyn Partners.

"Процентные ставки были повышены достаточно сильно в короткий период времени, из-за чего вскрылись уязвимые места мировой финансовой системы", — добавил он.

Настроения на рынке нефти и без того были довольно пессимистичными. Инвесторы были обеспокоены ввиду вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, тогда как запасы нефти в США достигли высоких показателей.