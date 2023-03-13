МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения до примерно 1,5% после падения более чем на 4% в ходе понедельника, следует из данных торгов. Цены на нефть упали на торгах понедельника

По состоянию на 18.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,32%, до 81,71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 75,52 доллара.

Ранее в ходе торгов стоимость обеих марок падала более чем на 4%, а цена нефти марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января.

Рынки в понедельник склонны к уходу от риска после закрытия двух американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. При этом крах Silicon Valley Bank стал наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Закрытие SVB связано с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов, а закрытие нью-йоркского Signature Bank связано с системными рисками.

"Неопределенность по рисковым активам значительно возросла, и нефть остается очень чувствительной к изменениям в склонности к риску", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин (Rebecca Babin). "Восстановление экономики Китая остается предстоящим катализатором, но оно не может защитить нефть от краткосрочных макроэкономических факторов", — заключила эксперт.