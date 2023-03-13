МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фактические данные о нефтяных поставках России в Индию не подтверждают поддержку индийской стороной западных санкций, включая потолок цен на нефть, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. СМИ: Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники писало – Индия решила не нарушать санкции Запада против РФ и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Подробные обсуждения состоялись с США и другими странами G7 на прошедшем недавно саммите G20, и "похоже стороны удовлетворены достигнутыми договоренностями", писал Блумберг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ в вопросах сотрудничества с Индией по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, при этом по потолку цен есть решения, принятые президентом и оформленные документами.

"Переориентация экспорта российской нефти из Европы в Азию в основном завершена. Так, только на Китай и Индию в настоящее время приходится более 4 из 5 баррелей российского экспорта. Фокус теперь смещается на сужение ценового дисконта. Фактические данные о поставках не подтверждают намерения Индии присоединиться к санкциям", — сообщил Миронюк. В то же время, добавил эксперт, факт давления Запада на Индию очевидно присутствует. Тем не менее, не стоит категорично воспринимать информацию агентства Блумберг, считает он.

"Во-первых, и раньше информационное агентство заявляло, что Индия готова присоединиться к ограничительным мерам. Во-вторых, иногда поступает информация, явно требующая уточнения. Например, в сентябре сообщалось, что, согласно источникам Блумберг, Россия рассматривает план покупки в 2022 году 70 миллиардов долларов в юанях и других "дружественных валютах", вероятно, в рамках обновленного бюджетного правила. Однако бюджетное правило заработало лишь в 2023 году, и следствием его применения стала, наоборот, продажа юаней", — заметил эксперт.

Что касается возможности применения санкций по экстерриториальному принципу, ЕС не исключает этого, но действовать планирует избирательно, заметил Миронюк. "Это касается, прежде всего, фрахта, страховщиков, банков-кредиторов, в том числе предоставляющих банковские гарантии, необходимые для юридического оформления поставок. Данную инфраструктуру (логистическую и финансовую) российские компании, поставляющие нефть в Индию, на сегодняшний день способны предоставить сами", — заключил он.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).