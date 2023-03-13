МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в апреле поднимется по сравнению с текущим месяцем на 68 тысяч баррелей в день, или на 0,7%, до 9,214 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Администрация Байдена одобрила скандальный проект по добыче нефти на Аляске

В том числе добыча в бассейне Permian поднимется на 26 тысяч, до 5,622 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 18 тысяч, до 1,163 миллиона, на Anadarko — на 11 тысяч, до 453 тысяч баррелей в день. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 2 тысячи баррелей, до 667 тысяч баррелей в день.

На Eagle Ford ожидается рост на 9 тысяч баррелей, до 1,132 миллиона баррелей, на Appalachia — на 2 тысячи, до 140 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в марте общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 420 миллионов кубических футов, до 96,622 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в феврале выросло по сравнению с январем на 21, до 4 773.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.