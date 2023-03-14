МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Суд федерального административного суда в немецком Лейпциге во вторник может вынести решение по иску "Роснефти", оспаривающему передачу активов в Германии под внешнее управление. "Роснефть" намерена собрать заявки на облигации в 13,5 миллиарда юаней

"Федеральный административный суд объявит решение во вторник, 14 марта, в 14.00 (16.00 мск — ред.)", — сообщил РИА Новости представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам судебного заседания во вторник возможен вынос окончательного решения, либо суд вынесет дополнительное решение о сборе доказательств, либо предложит повторный возврат к устным слушаниям.

Ранее Мальмендье в интервью РИА Новости сообщил, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ передало 16 сентября компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Ранее в Федеральном административном суде подтвердили РИА Новости получение иска со стороны Роснефти.