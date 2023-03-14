Казахстан раскрыл планы по поставкам нефти в Германию
Минэнерго: Казахстан поставит в апреле в Германию по "Дружбе" 20 тысяч тонн нефти
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Казахстан в апреле планирует поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 20 тысяч тонн нефти, сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков.
Ранее казахстанская национальная компания "Казтрансойл" сообщила, что в конце февраля сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию. Позже компания сообщила, что план поставок на март составляет аналогичные 20 тысяч тонн.
"По плану — 20 тысяч тонн", — сказал он во вторник в кулуарах заседания правительства, отвечая на вопрос о планах апрельских поставок.
https://1prime.ru/oil/20230314/840057515.html
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