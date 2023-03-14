МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Казахстан в апреле планирует поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 20 тысяч тонн нефти, сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков. В Самаре пройдет слушание по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

Ранее казахстанская национальная компания "Казтрансойл" сообщила, что в конце февраля сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию. Позже компания сообщила, что план поставок на март составляет аналогичные 20 тысяч тонн.

"По плану — 20 тысяч тонн", — сказал он во вторник в кулуарах заседания правительства, отвечая на вопрос о планах апрельских поставок.