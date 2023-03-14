МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются на 1%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры массово уходят от риска на фоне банкротства ряда банков США, которое усилило опасения по поводу влияния монетарной политики ФРС на экономику. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

По состоянию на 7.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% — до 79,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 73,97 доллара.

Мировые трейдеры предпочитают не рисковать на фоне проблем в банковском секторе США. Биржи Европы в понедельник упали на 3%, фондовые индексы Азии во вторник опускаются примерно на 2%, дешевеют нефть и медь, в то время как золото и биткоин, напротив, дорожают.

Волну волатильности запустило закрытие в марте ряда американских банков — Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. В ситуацию вмешались власти США, объявив о мерах поддержки.

"Нефти не удалось избежать влияния краха SVB. Для дальнейшей волатильности все еще есть много пространства в краткосрочной перспективе в связи с данными по инфляции в США", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Эксперт делает отсылку к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник и служат важным сигналом для ФРС по дальнейшей денежно-кредитной политике.

Также во вторник ожидается публикация ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация объявит свои прогнозы по нефтяному рынку, в том числе по спросу и предложению.