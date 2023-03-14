МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Славнефть" по итогам 2022 года нарастила добычу нефти на 22% по сравнению с 2021 годом — до 12 миллионов тонн, сообщила компания. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

"Общий объем добычи ПАО "НГК "Славнефть" по итогам 2022 года составил более 12 миллионов тонн нефти и 836 миллионов кубометров попутного газа. По сравнению с 2021 годом эти показатели увеличились на 22% и 34,4% соответственно", — говорится на сайте компании.

На лицензионных участках компании было введено в эксплуатацию 235 новых добывающих скважин. Проходка в эксплуатационном бурении в 2022 году выросла на 41,1% и достигла 1,126 миллиона метров.

"Славнефть" за год обеспечила восполнение ресурсной базы на 215,5% (+25,9 миллиона тонн) "в результате выполнения комплекса геологоразведочных работ, применения новых технологий в эксплуатационном бурении и перевода открытых запасов углеводородов в промышленные категории AB1C1". Также в ХМАО-Югре были открыты и поставлены на баланс госкомиссии по запасам полезных ископаемых 5 новых залежей нефти, расположенных на Покамасовском, Северо-Покурском и Южно-Аганском лицензионных участках.

По уровню нефтедобычи "Славнефть" занимает восьмое место в России. На долю компании приходится порядка 2,2% добываемой в стране нефти.

"Славнефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.