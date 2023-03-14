МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях США в апреле может достичь максимума с декабря 2019 года, сообщили в понедельник в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

Согласно оценкам, производство сланцевой нефти может вырасти на 68 000 баррелей в день — самое незначительное увеличение с декабря 2022 года — до 9,21 млн баррелей в день.

Производство нефти в Пермском бассейне (штаты Техас и Нью-Мексико), крупнейшем сланцевом месторождении США, увеличится до 5,62 млн баррелей в день. Хотя этот показатель станет рекордным максимумом, суммарная добыча в указанном регионе вырастет на 26 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, а это самый низкий показатель роста с декабря 2022 года, сообщили в EIA.

Добыча нефти на формации Баккен (Северная Дакота и Монтана) может увеличиться на 18 000 баррелей в день, до 1,16 млн баррелей в день, максимума с марта 2022 года.

Производство нефти на месторождении Игл-Форд на юге Техаса, вероятно, вырастет на 9000 баррелей в день, до 1,13 млн баррелей в день, максимума с апреля 2020 года. Число нефтегазовых установок в США снизилось до минимума с июня

Совокупное производство природного газа на крупнейших сланцевых месторождениях увеличится примерно на 0,4 млрд кубических футов в день, до рекордных 96,6 млрд кубических футов в день в апреле, прогнозируют в ведомстве.

Добыча газа в Аппалачском бассейне, крупнейшем месторождении сланцевого газа (Пенсильвания, Огайо и Западная Виржиния), в апреле увеличится до 35,0 млрд кубических футов в день, максимума с ноября 2022 года. Предыдущий рекордный уровень добычи газа в Аппалачском бассейне был достигнут в декабре 2021 года и составил 36,0 млрд кубических футов в день.

Производство газа в Пермском бассейне и на месторождении Хейнсвиль (Техас, Луизиана и Арканзас), вероятно, вырастет в апреле до рекордных максимумов 22,5 млрд кубических футов в день и 16,8 млрд кубических футов в день соответственно.

Добыча газа в Аппалачском бассейне увеличится, несмотря на снижение продуктивности всех новых скважин на протяжении последних 25 месяцев. По оценкам EIA, в апреле производительность каждой новой скважины в Аппалачском бассейне упадет до 24,2 млн кубических футов в день, минимума с июня 2020 года.

Рекордный объем добычи газа на новых скважинах в Аппалачском бассейне был достигнут в марте 2021 года и составил 33,3 млн кубических футов в день (со скважины).