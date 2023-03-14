2023-03-14T13:38:39+03:00
2023-03-14T13:38:39+03:00
2023-03-14T13:38:39+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230314/840062691.html
Куба продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Гавана продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне, заявил посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья. "Мы в прошлом году приобрели российскую... ПРАЙМ, 14.03.2023
нефть, энергетика, новости, куба, россия, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905639.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905639.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905638.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905638.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905637.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/56/833905637.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230314/840052365.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Гавана продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне, заявил посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья.
"Мы в прошлом году приобрели российскую нефть для потребления, нужд кубинской экономики. Мы собираемся продолжать в этом направлении", — сказал он журналистам.
"Речь идет не об увеличении, а о потреблении нефти. Мы покупаем то, что и в прошлом году, то, что нам необходимо", — добавил дипломат.