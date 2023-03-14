МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Гавана продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне, заявил посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья. Перегнули палку: почему США начали заступаться за российскую нефть

"Мы в прошлом году приобрели российскую нефть для потребления, нужд кубинской экономики. Мы собираемся продолжать в этом направлении", — сказал он журналистам.

"Речь идет не об увеличении, а о потреблении нефти. Мы покупаем то, что и в прошлом году, то, что нам необходимо", — добавил дипломат.