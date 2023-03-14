МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускоряют снижение, падая уже почти на 2%, свидетельствую данные торгов. Нефть дешевеет на один процент

По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,68%, до 79,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,03%, до 73,27 доллара.

На нефтяном рынке во вторник наблюдается заметное снижение цен, которое продолжается второй день подряд. Ещё утром это сырьё дешевело лишь примерно на 1% по отношению к предыдущему закрытию. Теперь же, считая с самого начала торговой недели, стоимость нефти марки Brent падает уже на 4,3%, а марки WTI — на 5%.

Давление на нефтяные котировки оказывают события в банковском секторе США, которые побудили инвесторов отказаться от инвестиций в акции и сырьевые товары из-за опасений рецессии американской экономики.

Так, регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.