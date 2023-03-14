МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 миллиона баррелей в сутки – в среднем до 101,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. Индия не обязана покупать российскую нефть по "потолку", пишет СМИ

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год остается практически неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,3 миллиона баррелей в сутки", – говорится в докладе.

В прошлом месяце ОПЕК ожидала мировой спрос на нефть на уровне 101,87 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в марте прогноз незначительно повышен – на 30 тысяч баррелей в сутки.

Оценка показателя в первом квартале увеличена на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой — до 101,28 миллиона баррелей в сутки, во втором – на 70 тысяч, до 100,77 миллиона, а в третьем – на 150 тысяч, до 102,14 миллиона. Однако прогноз на четвертый квартал снижен – на 120 тысяч баррелей в сутки, до 103,39 миллиона баррелей в сутки.

Аналогичная оценка за 2022 год пересмотрена в сторону снижения на 30 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 99,58 миллиона баррелей в сутки.