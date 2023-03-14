МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли к декабрю на 34,9 миллиона баррелей, но были на 75 миллионов баррелей ниже средних пятилетних значений и на 124 миллиона баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в мартовском докладе ОПЕК. Индия не обязана покупать российскую нефть по "потолку", пишет СМИ

"По предварительным данным за январь 2023 года, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР выросли на 34,9 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,802 миллиарда баррелей, что на 147 миллионов баррелей больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 75 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 124 миллионов баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — говорится в докладе.

Уточняется, что в январе запасы нефти в ОЭСР составили 1,372 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,43 миллиарда.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.