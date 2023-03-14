МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ОПЕК чуть понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году по сравнению с предыдущей оценкой, ожидает роста показателя на 0,72 миллиона баррелей в сутки, до 12,6 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации. В США спрогнозировали рекордную добычу сланцевой нефти в апреле

В предыдущем февральском докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2023 году на 0,75 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом, до 12,62 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь ожидания по добыче немного снижены — на 0,02 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче в докладе объясняется организацией "стабильным уровнем бурения на месторождениях и заканчивания скважин".

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году составила 11,25 миллиона баррелей, а в 2022 году – 11,87 миллиона баррелей в сутки.