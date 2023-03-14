МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ОПЕК повысила оценку добычи нефти вне организации в 2023 году на 190 тысяч баррелей в сутки, ждет ее роста по сравнению с 2022 годом до 67,2 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации. Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили координацию в ОПЕК+

Оценка показателя в первом квартале увеличена на 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой, до 67,07 миллиона баррелей в сутки, во втором – на 30 тысяч, до 66,68 миллиона. Прогноз на третий квартал увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки, до 67,19 миллиона баррелей в сутки, а на четвертый – на 210 тысяч, до 67,86 миллиона.

Прогнозируется, что наибольшими драйверами роста предложения в 2023 году станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, а наибольшее снижение добычи ожидается в России.