БЕРЛИН, 14 мар — ПРАЙМ. Суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление, сообщает во вторник агентство DPA. "Роснефть" подала иск к кипрской Rosneft Trade Limited

"Федеральный административный суд утвердил внешнее управление двумя немецкими дочерними компаниями российской нефтяной компании "Роснефть". Суд в Лейпциге постановил во вторник, что соответствующий указ федерального министерства экономики был законным", — пишет агентство.

Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.