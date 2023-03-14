Суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства
Суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против передачи ее активов под внешнее управление
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БЕРЛИН, 14 мар — ПРАЙМ. Суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление, сообщает во вторник агентство DPA.
"Федеральный административный суд утвердил внешнее управление двумя немецкими дочерними компаниями российской нефтяной компании "Роснефть". Суд в Лейпциге постановил во вторник, что соответствующий указ федерального министерства экономики был законным", — пишет агентство.
Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.
Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
https://1prime.ru/oil/20230314/840067146.html
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