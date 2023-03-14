БЕРЛИН, 14 мар — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ намерено продлить срок действия внешнего управления над активом Роснефти в Шведте, который истекает 15 марта 2023 года, еще на шесть месяцев, говорится в заявлении министерства. Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление

"Министерство экономики ФРГ намерено продлить срок действия внешнего управления, который истекает 15 марта 2023 года, еще на шесть месяцев. При этом она принимает во внимание сегодняшнее решение суда", — заявило ведомство.

Уточняется, что решение о продлении срока будет опубликовано в Федеральном вестнике 15 марта 2023 года и вступит в силу после публикации.

Суд ФРГ во вторник отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.

Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.