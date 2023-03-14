Минэкономики ФРГ продлит срок действия внешнего управления активом Роснефти в Шведте
БЕРЛИН, 14 мар — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ намерено продлить срок действия внешнего управления над активом Роснефти в Шведте, который истекает 15 марта 2023 года, еще на шесть месяцев, говорится в заявлении министерства.
"Министерство экономики ФРГ намерено продлить срок действия внешнего управления, который истекает 15 марта 2023 года, еще на шесть месяцев. При этом она принимает во внимание сегодняшнее решение суда", — заявило ведомство.
Уточняется, что решение о продлении срока будет опубликовано в Федеральном вестнике 15 марта 2023 года и вступит в силу после публикации.
Суд ФРГ во вторник отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.
Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.
Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
https://1prime.ru/oil/20230314/840068906.html