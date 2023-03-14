ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Россия продает 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг, подсчитал американский минфин. Куба продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне

"Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти – с использованием незападных сервисов", — сказал заместитель министра финансов США Бен Харрис в ходе мероприятия в американском институте предпринимательства.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).